Девочку избили на улице в Карелии

В полицию Пудожа обратился местный житель. Он рассказал, что на девочку, законным представителем которой он является, напал на улице неизвестный. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что возвращалась вечером домой. На улице на нее безо всякой причины набросился с кулаками прохожий. В результате ребенок получил травму глаза, девочке потребовалась медицинская помощь.

Полицейские нашли подозреваемого. 33-летний мужчина рассказал, что напал на ребенка без причины. Ему не понравилось, что девочка попыталась обогнать его на тротуаре.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com