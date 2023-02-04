Любителя мицеллярной воды задержали в магазине в Карелии

В Сегеже сотрудники Росгвардии получили сигнал о происшествии в магазине. Это случилось в минувший четверг, сообщает пресс-служба ведомства.

На место прибыла группа задержания. Выяснилось, что один из покупателей пытался вынести из торговой точки четыре бутылки мицеллярной воды. Причиненный заведению ущерб мог составить более 1600 рублей.

Подозреваемый был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии