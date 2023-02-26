Жители деревни Савиново вместе сыграли в «Зарницу»

Известная многим со времен советского детства игра «Зарница» прошла 23 февраля в деревне Савиново. Ни взрослым, ни детям не помешал сильный мороз.

- На термометре - минус 20. Взвод разведчиков отправился в путь, им предстоит раздобыть ценные сведения, снаряжение и вернуться на военную базу. Хозяйственное подразделение должно обустроить базу. Необходимо возвести штаб, медчасть, обустроить стрельбище и организовать работу полевой кухни. После выполнения боевых задач все собрались на базе для отработки навыка стрельбы, ходьбы на лыжах, шифровки данных. За здоровьем участников «Зарницы» наблюдал военврач,

— доложили организаторы праздника в сообществе «Савиново Клуб».

На протяжении всей военно-патриотической игры «Зарница» боевой дух участников поддерживали зрители. После успешно выполненных заданий мужчин поздравили с праздником, а потом все вместе оценили работу полевой кухни. Горячий чай с бутербродами оказались самым вкусным угощением для детей и взрослых.

— Есть еще порох в пороховницах! Замечательное мероприятие! Какие молодцы детки и взрослые!

— благодарит за праздник одна из жительниц поселка на страничке «Савиново Клуб» ВКонтакте.

В адрес всех односельчан и защитников Отечества звучали слова благодарности за смелость, мужество, силу и мудрость. // фото: «Савиново Клуб» / ВКонтакте