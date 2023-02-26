Учителя из Петрозаводска победили на всероссийском конкурсе

Педагоги петрозаводской школы № 14 победили на всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Они заняли первое место, сообщили в группе учебного заведения ВКонтакте.

Отличились учитель географии Зоя Девятерикова и учитель химии Светлана Кузнецова. Педагоги представили интегрированный урок естественно-научной направленности.

Проект «Мой лучший урок» каждый год проводит Благотворительный фонд наследия Менделеева. // фото: «Жизнь школы № 14 | г. Петрозаводск»/ВКонтакте