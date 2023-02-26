26 февраля 2023, 16:55
Общество

Схема движения транспорта на Древлянке изменится в марте

Одностороннее движение должно повысить безопасность пешеходов и водителей

Движение на Березовой аллее будет односторонним. Это произойдет 15 марта, напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Речь идет об участке со стороны улицы Сыктывкарской.

Так, проезд по нечетной стороне Березовой аллеи будет организован от Сыктывкарской улицы до Почтовой площади; по четной – от Почтовой площади до Сыктывкарской улицы.

Так повышают безопасность водителей и пешеходов, в том числе школьников из лицея № 1, расположенного поблизости. // фото: freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Изменение схемы движения