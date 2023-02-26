Схема движения транспорта на Древлянке изменится в марте

Движение на Березовой аллее будет односторонним. Это произойдет 15 марта, напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Речь идет об участке со стороны улицы Сыктывкарской.

Так, проезд по нечетной стороне Березовой аллеи будет организован от Сыктывкарской улицы до Почтовой площади; по четной – от Почтовой площади до Сыктывкарской улицы.

Так повышают безопасность водителей и пешеходов, в том числе школьников из лицея № 1, расположенного поблизости. // фото: freepik.com