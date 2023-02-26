Участники театрального марафона собрали средства для бойцов СВО

На сцене Дома культуры села Святозеро состоялся благотворительный театральный марафон любительских театров и коллективов «Покуда вертится земля».

За это время на сцене выступили одиннадцать театральных коллективов Пряжинского района. Юные театралы представили зрителю инсценировки сказок и басен. Взрослые участники разыграли смешные комедии, которые уже успел полюбить зритель: «Без Егора будет горе…», «Как дед в армию ходил», «Выходили бабки замуж» и другие спектакли.

Люди разных профессий вышли на сцену, чтобы показать публике свое актерское мастерство.

— Два месяца подготовки: тренировка дыхания и артикуляции, репетиции... И вот мы на сцене Святозерского дома культуры принимаем участие в благотворительном марафоне театральных любительских коллективов,

— говорит участница марафона Ольга Шмакова из поселка Чална.

Артисты-любители показали, что свою работу, учебу и театр можно совмещать в любом возрасте. А для зрителей театральный праздник был наполнен интересными спектаклями и открытиями: сколько же талантливых людей рядом с нами.

Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих в зоне СВО. // фото: ДК Святозеро/ВКонтакте