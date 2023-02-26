Людей после землетрясения в Турции спасала врач из Петрозаводска

В числе других добровольцев спасала людей из-под завалов после страшного землетрясения в Турции и петрозаводчанка Яна Власова. Она врач-педиатр, уехала из Карелии около 20 лет назад, пишет «МК».

Журналисты издания побеседовали с нашей бывшей землячкой, она рассказала, что творилось в эпицентре катастрофы. По словам Яны, после землетрясения на место ЧП стремились приехать сотни волонтеров из разных городов Турции.

Среди них были военные, спасатели и врачи. Однако официальных органах им отказывали.

- Я отправила четыре заявки в разные центры, чтобы меня переправили на место катастрофы, — рассказала Яна. — Но мне не выдали ни одного разрешения. До места я добиралась сама, на перекладных.

Она работала в городе Адыяман - одной из самых горячих точек. Ликвидировавший последствия трех зе6млетрясений турецкий строитель признался, что никогда не видел подобного ужаса.

Сложно было не только спасать живых, но и вытаскивать тела. Когда спасатели замечали часть тела, они звали Яну, чтобы они проползла и определила, жив человек или нет.

- Помню, как я ползла между двух плит к 13-летнему подростку. Доползла до его головы… На него упала плита. Он умер во сне, мгновенно,

- вспоминает она.

Еще об одной трагедии рассказали позы, в которых нашли мертвых маму и 6-летнюю дочку. Малышка стала скатываться, женщина пыталась поймать ее. В этом положении их придавила потолочная плита.

В последний день Яне пришлось работать в респираторе – дышать было невыносимо из-за сильного трупного запаха. Тела доставали почерневшими. Некоторые кварталы, видимо, просто сровняют с землей бульдозерами – вынуть всех погибших нереально. // фото: Ирина Боброва/ «Московский комсомолец»