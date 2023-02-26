Массовые проверки водителей пройдут сегодня в Петрозаводске

Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет 26 февраля в карельской столице. На улицах станут выявлять нетрезвых автомобилистов, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Такие профилактические мероприятия автоинспекторы проводят регулярно. Они уже выявили в январе 65 пьяных водителей и отстранили их от управления.

- Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном – алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процесс управления автомобилем, - отметили в ГИБДД. // фото: ГИБДД Петрозаводска