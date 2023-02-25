Люди в карельской деревне много лет живут без электричества

Жители деревни Дуброво накануне посвященного развитию Сегежского района заседания правительства Карелии обратились к Артуру Парфенчикову. Они просят помочь им провести электричество в дома.

Без света люди живут уже много лет, рассказала по просьбе земляков одна из жительниц деревни.

- В марте прошлого года всей деревней - всего 60 дворов - подали заявки в Прионежскую сетевую компанию. Приезжал заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии Петров А. В.,

- написала женщина.

Жители провели собрание, им обещали электрифицировать Дуброво. Но прошел год, а они все еще ждут ответа. Теперь просят главу региона вмешаться и помочь.

Сотрудники Минстроя ответили, что запросят сведения по этому вопросу у сетевой организации. Ответа сельчанам предложили ждать не позднее 1 марта. // фото: Ольга Гаврилова / «Петрозаводск говорит»