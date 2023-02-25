Карельские блинопеки получают больше своих петербургских коллег

Масленичная неделя идет 20 – 26 февраля в России. Специалисты сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии и зарплаты блинопеков. В Карелии они получают больше, чем во многих других регионах.

Наша республика по уровню зарплат самых важных в масленичную неделю специалистов оказалась на 12 месте. При этом на Карелию приходится два процента таких вакансий от их объема по стране.

Всего в России в течение последнего года открыли порядка пяти тысяч вакансий блинопеков. В Карелии появилось больше сотни вакансий.

Чаще всего специалистов по жарке блинов ищут в Москве (17 процентов вакансий), Подмосковье (семь процентов), Ленобласти (шесть процентов), Краснодарском крае (пять процентов) и Архангельской области (четыре процента).

Средняя зарплата, которую предлагают - 42,9 тысячи рублей. Больше всего готовы платить в Москве. Работодатели там в среднем обещают 58,8 тысячи рублей.

В Карелии эта сумма составила 46 тысяч рублей, в Петербурге – 45 тысяч. Меньше всего предлагают блинопекам в Башкирии - 24,6 тысячи рублей. // фото: freepik.com