На конкурсе-концерте в Эссойле собрали деньги в помощь мобилизованным

На благотворительном концерте-конкурсе «Февральский ветер» в Пряжинском районе собрали двадцать одну тысячу сто рублей в поддержку мобилизованных.

Республиканский конкурс патриотической песни состоялся в Этнокультурном центре поселка Эссойла «Киелен Кирью» 23 февраля. Организаторы мероприятия приняли 26 заявок от исполнителей из Пряжи, Чалны, Эссойлы, Суоярви, Крошнозера и Петрозаводска.

Зрителей и жюри впечатлило открытие песенного конкурса. Хореографическая постановка и видеокадры напомнили всем о защитниках Отечества разных эпох. На протяжении всего концерта со сцены звучали песни о Родине, о героях, о любви и преданности, которые растрогали зрителей до слез.

- Приезжаем к вам не первый раз, А такую благодарную публику редко где встретишь! В Эссойле всегда полный зал и горячий прием каждого конкурсного номера,

- поделилась впечатлениями Жанна Абдугалимова.

Собранные средства перечислены в благотворительный фонд «Живой город», созданный по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова.

- Спасибо вам, что откликнулись! Победа будет за нами!

– поблагодарили всех участников мероприятия работники эссойльского Дома культуры.

Все исполнители получили грамоты, сладкие призы и шквал оваций. // фото: Эссойльский дом культуры/ВКонтакте