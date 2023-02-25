Пуля боевого патрона времен II мировой войны оказалась годной

В тире Экспертно-криминалистического центра МВД не дадут пострелять ради праздного интереса: здесь проходит проверка боевого оружия и патронов на пригодность, а также организуются тренировки сотрудников специальной подготовки.



Пуля военного патрона для пистолета ТТ, изготовленная в 1944 году, оказалась годной. Она была изъята в ходе следственной проверки у гражданина, отошедшего в мир иной.

Много ли еще раритета такого рода в закромах наших граждан? На наш вопрос начальник отдела ЭКЦ Иван Пуговкин ответил лаконично:

«Мы работаем над этим».

Подробнее в нашем репортаже.