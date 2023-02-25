Билеты на междугородные автобусы в Карелии на днях подорожают

На ряде автобусных маршрутов с 1 марта подорожает проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Петрозаводского автовокзала.

В частности, вырастут цены на билеты по следующим направлениям:

- № 502Э «Петрозаводск - Кемь ЭКСПРЕСС» - проезд будет стоить 1000 рублей

- № 525 «Петрозаводск - Пудож» и № 525Э «Петрозаводск - Пудож ЭКСПРЕСС» - 800 рублей

- № 527 «Петрозаводск - Кондопога - Медвежьегорск - Сегежа» - 700 рублей

- № 527Э «Петрозаводск - Сегежа ЭКСПРЕСС» и № 527А «Петрозаводск - Медвежьегорск - Сегежа» - 750 рублей.

- № 528 «Петрозаводск - Сегежа - Костомукша» - 1200 рублей.

Это полная цена на билеты. Она указана без учета скидок. Более подробные сведения можно уточнить по телефону: 76-10-44. // фото: «Карелавтотранс»