25 февраля 2023, 12:52
Билеты на междугородные автобусы в Карелии на днях подорожают
Повышение цен на пассажирские перевозки произойдет с 1 марта
На ряде автобусных маршрутов с 1 марта подорожает проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Петрозаводского автовокзала.
В частности, вырастут цены на билеты по следующим направлениям:
- № 502Э «Петрозаводск - Кемь ЭКСПРЕСС» - проезд будет стоить 1000 рублей
- № 525 «Петрозаводск - Пудож» и № 525Э «Петрозаводск - Пудож ЭКСПРЕСС» - 800 рублей
- № 527 «Петрозаводск - Кондопога - Медвежьегорск - Сегежа» - 700 рублей
- № 527Э «Петрозаводск - Сегежа ЭКСПРЕСС» и № 527А «Петрозаводск - Медвежьегорск - Сегежа» - 750 рублей.
- № 528 «Петрозаводск - Сегежа - Костомукша» - 1200 рублей.
Это полная цена на билеты. Она указана без учета скидок. Более подробные сведения можно уточнить по телефону: 76-10-44. // фото: «Карелавтотранс»