Административное «землетрясение»: пудожанка рискует потерять дом

Текст: Татьяна Смирнова

Небольшой городок не один год обсуждает земельный конфликт, который оказался следствием беспорядка в делах, отнесенных к муниципальным полномочиям. В 2016 году жительницей Пудожа Светланой Митюшиной был приобретен жилой дом 1946 года постройки с земельным участком по адресу: улица Транспортная, д. 3. Хозяйка все сделала по закону. Ограничений, обременений на сделку в выписках Единого госреестра (ЕГРН) не нашлось, и женщина получила документы на реконструкцию, разрешение на строительство, градостроительный план, подписанные бывшим главой Ладыгиным. Но вскоре по соседству с ее домом и участком, где хозяйка выращивает овощи, ягоды и цветы, начался настоящий ад.

– Мне было известно, что мой земельный участок граничит с производственной базой, на которой раньше располагалась заготконтора райпо, и эта территория не имела класса опасности, – рассказывает о последующих событиях пудожанка. – А в 2018 году данный участок с литерой «А» покупает частное лицо Евгений Петушок, и на нем сразу начинается производственная деятельность. На территорию привозили, а затем вывозили песок для последующей продажи. Работы велись и в ночное время, и почему-то погрузку вели впритык к нашему забору. Затем на сопредельную территорию стали завозить щебень, отсев разной фракции, выросли горы с многоэтажный дом… Грохот и пыль столбом! Производство шло круглыми сутками, но при этом хозяин территории числился неработающим, хотя он работал там вместе с братом, вся грузовая тяжелая техника также записана на него…

На заявления Светланы, которые она направляла в администрацию Пудожского муниципального района, приходили отписки, дескать, на данной территории нарушений нет. Роспотребнадзор отвечал, что бывшая территория райпо принадлежит физическому лицу, а служба не имеет права проверять физические лица.

"А в 2019 году я узнаю, что мой дом и земельный участок, находятся в производственной зоне! Оказывается, когда впервые в 2012 году готовились Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генплан Пудожа, этот дом и земельный участок пропустили, предыдущий собственник дома об этом даже подозревал, так как беспокойств никто не доставлял",

– продолжает Светлана свой рассказ.

Справедливо полагая, что досадную ошибку можно исправить, женщина обратилась в районную администрацию, приложив документы на дом 1946 года постройки и земельный участок. Ладыгин лично ответил заявительнице, что на изменения в генплан и ПЗЗ лимиты на 2019 год не предусмотрены. Дальше – больше. В 2021 году хозяин соседнего участка Петушок подал иск в Пудожский суд о признании дома Светланы Митюшиной самовольной постройки и исключении ее земельного участка из ЕГРН.

– На суде я узнаю, что 30 декабря 2020 года администрация Пудожского района меняет ПЗЗ, и территория Петушка, которая не имела класса опасности, вдруг становится производственной с основными видами деятельности: добыча полезных ископаемых, их переработка, размещение строительных материалов, размещение строительной техники, – говорит пудожанка, которую даже не удосужились оповестить об изменениях, касающихся ее лично, поскольку ей приходится жить в промзоне со всеми вытекающими последствиями. – Мне пришлось обратиться в Верховный суд РК о незаконности принятия ПЗЗ, и изменения 2020 года были отменены. Но администрация района направила в Пудожский суд несколько отзывов на исковое заявление Петушка, что мой дом (больше 70 лет!) стоит с грубыми нарушения законодательства… Пудожский суд удовлетворил иск Петушка частично, дом остается без изменений, а границы земельного участка нужно заново установить, так как истец утверждал, что мой участок отмежёван впритык к зданию конторы (так числится в его документах, хотя никакого здания конторы нет, стоит небольшой сарай с нарощенной новым владельцем крышей), и он не может его обслуживать…

Апелляция Петушка в Верховный суд, где он просит назначить пожарную экспертизу, была рассмотрена 26 января 2023 года в пользу Светланы, однако земельная эпопея еще не закончена. И связана она с другой проблемой: 30 июня прошлого года Светлана обнаружила на сайте районной администрации распоряжение по подготовке проекта нового генплана и ПЗЗ Пудожского городского поселения. Поэтому женщина пять раз писала заявления о внесении дома, который с 1946 года считался по документам жилым, и земельного участка – в зону жилой застройки (ЖИ) Пудожа, но не тут-то было. Чиновники мотивировали отказы судебными процессами, дескать, надо дождаться решения, а последний отказ вообще фантастичен: решение Верховного суда не обязывает депутатов вносить дом в зону ЖИ.

А 20 февраля 2023 года на совместном заседании депутатов городского поселения и представителей администрации по изменениям генплана и ПЗЗ города Пудожа, сотрудница отдела ЖКХ Амозова заявила, что у Митюшиной есть только один выход: перевести дом в нежилой, а на земельном участке можно открыть автосервис, или ещё что-нибудь. «Вот так наша власть защищает законные права граждан на жилье», – прокомментировала пассаж чиновницы Светлана.

Примечательно, что пудожская власть затеяла возню вокруг изменений в основополагающие землеустроительные документы райцентра еще на этапе издания документов. Как мы уже сказали, 30 июня бывший глава администрации Пудожского муниципального района Ладыгин издал распоряжение, вторым пунктом которого был утвержден состав комиссии по подготовке проектов генплана и ПЗЗ, в состав которой вошли 4 человека: сам Ладыгин и три работника администрации - Долбак (заместитель главы администрации), главные специалисты отдела ЖКХ Амозова и Репин. Граждане заметили нарушение: отсутствие в комиссии депутатов и общественности делало ее нелегитимной. Также в состав комиссии может входить от 7 до 12 членов, но никак не четыре. По протесту прокурора Пудожского района нарушения были исправлены уже новым главой Зубовым.

Бдительные граждане, не раз уличавшие местную власть в недобросовестном распоряжении земельными ресурсами, обратили внимание еще на одну серьезную нестыковку. Чиновники администрации, готовившие публичные слушания, упорно вели речь о проекте генплана и ПЗЗ Пудожского городского поселения, тогда как в соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральные планы поселений и городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. В остальное время по заявлениям граждан, юрлиц, по инициативе муниципального образования, как и федеральных и региональных органов власти, вносятся только изменения в генплан и ПЗЗ.

В Пудожском городском поселении генплан был принят в 2012 году, значит, действовать он должен до 2032 года? Тогда почему речь идет о новом генплане, если имеется действующий, недоумевали граждане? На заявление депутата Пудожского городского поселения Зинаиды Копытовой председатель горсовета Елена Гроль «включила дурочку»: по ее словам, на 20 декабря 2022 года в Пудожском городском поселении действовал генеральный план 2020 года и ПЗЗ 2012 года. А глава администрации Пудожского муниципального района Зубов пояснил в судебном заседании по исковому заявлению Светланы Митюшиной, что действующим является генплан 2018 года... Разве при таком порядке в делах и уровне компетенции чиновников можно найти истину обычному человеку?

3 февраля 2023 года на публичных слушаниях «по проекту новых генерального плана и ПЗЗ Пудожского городского поселения», запутавшись в показаниях, организаторы были вынуждены согласиться выслушать по видеосвязи руководителя проектной организации ООО «Градостроительные системы» из Вологды Сняткова, с которым был заключен контракт в 2020 году на разработку землеустроительных документов. На вопрос: какой документ его организация готовила для Пудожского городского поселения, он пояснил, что в 2018, 2020 и в 2022 годах разрабатывались не новый генплан и ПЗЗ, как внушала Амозова, а внесение изменений в генплан Пудожского городского поселения.

"Выходит, что на всеобщее обозрение для пудожан выносились фальсифицированные документы к публичным слушаниям, непонятно кем сформированные",

– комментирует общественность бурные события последних дней.

– 22 февраля состоялось заседание совета Пудожского городского поселения, на котором рассматривались изменения в генплан и Правила землепользования и застройки, – сообщила нам депутат Пудожского городского совета Зинаида Копытова. – Мы, инициативная группа, кое-как добились, чтобы не принимали новый генплан и ПЗЗ, так как срок их принятия предполагается в 2032 году, а до этого времени вносятся только изменения. На сессии присутствовало 8 депутатов из 15, за изменения проголосовали 7 человек, я проголосовала против, потому что оставалось очень много нерешенных вопросов... Главное несогласие было в переводе обще-деловой зоны (ОД) в производственную (ПР) или жилой зоны (ЖИ) в ОД и так далее. Некоторые депутаты, присутствующие на сессии, впервые увидели документ, в котором около 200 страниц, только на этом заседании! К проекту решения не было ни пояснительной записки, ни приложения об изменениях, один листочек проекта и все... Вот откуда «растут ноги» у многих земельных конфликтов, один из них – очень наглядный – с домом и участком Светланы Митюшиной, которую снова толкают в суд.

Подводя итоги голосования, председатель Елена Гроль объявила, что «решение принято большинством голосов из числа присутствующих», хотя, по мнению Зинаиды Копытовой, это неправильно. Открыв Устав Пудожского городского поселения, депутат убедилась, что решения совета, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. Это значит, что должно быть восемь голосов «за», а не семь фактически проголосовавших.

– Уже сил не хватает бороться с этой некомпетентностью, безграмотностью и безразличием, за что голосовать, не только депутатов совета, но и самой председательствующей, – комментирует Зинаида Николаевна. – После праздников я намерена обратиться в прокуратуру, надеюсь, надзорный орган вправе отменить такое решение совета в связи с нарушением Устава?

Пудожские активисты убеждены, что вопросы распределения земли местной властью решаются по принципу: прав тот, у кого больше прав. Или связей... А пока так – «землетрясения» в Пудоже неизбежны.