По всей Карелии пройдут отключения электричества

На неделе с 27 февраля по 3 марта сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат ремонтные работы в разных районах Карелии. В связи с этим ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, электроэнергия будет пропадать в Костомукше, а также в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Сортавальском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: freepik.com