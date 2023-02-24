Более ста петрозаводчан обратились в травмпункт за два дня

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска в праздники пока работает без прироста обращений. Об этом сообщает паблик БСМП.

Так, 22-23 февраля в городской травмпункт обратились 102 человека. Шестеро из них были госпитализированы.

В стационар БСМП в эти дни обратились 269 человек. 84 пациента были госпитализированы, остальные - обследованы и отпущены домой.

На скорой помощи за два дня зафиксировано 810 вызовов. Далеко не всем людям требовалась экстренная помощь, часть пациентов перенаправлена в поликлиники. // Фото: vk.com/bsmp.karelia