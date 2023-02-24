К нам пришел Страшноцен. Выбор небогат, цены зашкаливают

Текст и фото: Алина Гапеева

Многие жители сельской глубинки с каждым походом в магазин испытывают настоящий шок. Их потрясения вызваны не изысками гастрономии на полках, а космическими ценами на продукты. Но выбирать им не приходится: отовариваются по принципу «покупай что есть». Людям не все равно, сколько тратить денег: каждая копейка на счету не только у пенсионеров.

Как правило, в небольших населенных пунктах нет изобилия торговых точек и богатого ассортимента товаров в них. Такие блага цивилизации, как наличие супермаркетов «Магнит» или «Пятерочка», доступны для жителей более крупных сел и городов. В отличие от горожан, сельские покупатели оказались обречены на покупку товаров первой необходимости по завышенным ценам в местных торговых точках.

Во времена Советского Союза на каждый товар имелась фиксированная цена. Старшее поколение помнит, что хлеб можно было купить за 20 копеек, сахарный песок стоил 99 копеек, а прозрачную курицу голубого цвета приобретали по 1 рублю 5 копеек за килограмм. Отправляясь в магазин, каждый советский гражданин мог заранее рассчитать стоимость своей покупки.

Сейчас взгляд на чек может добавить седых волос. В нынешнее время укоренилось такое понятие, как свободная цена. Это значит, что размах цен на один и тот же товар стал огромный и загадочный, как космос.

Тщетные попытки сэкономить пенсию или мизерную зарплату дают результат не у каждого. Те счастливчики, кто имеет транспорт, предпочитают затариваться продуктами впрок в больших супермаркетах, расположенных в соседних поселениях. А это дополнительные расходы и время, которого иногда и так не хватает. Все чаще народ задается вопросом: за что сельских жителей наказали рублем?

Один-единственный

В поселке Верхние Важины один-единственный магазинчик, который обслуживает потребности немногочисленного населения в товарах. Деревянное здание с виду больше напоминает хозпостройку, нежели торговую точку. Внутри так же просто, как и снаружи: на небольшой площади разложены товары первой необходимости. На полках все, что душа пожелает: крупы, макароны, печенье, масло и другие съедобности.

Цены на молоко, крупы и хлебобулочные изделия терпимые. Они почти не отличаются от цен в больших сетевых магазинах. Зато другие ценники бьют рекорды: масло растительное стоит 170 рублей, масло сливочное (72% жирности) – от 140 рублей за пачку весом 200 граммов, за свежие огурцы придется раскошелиться и отстегнуть 280 рублей за килограмм. Желающие полакомиться виноградом будут платить 260 рублей за кило.

Вряд ли кто из покупателей сохранит олимпийское спокойствие, глядя на «рыбный» ценник. На прилавке лежит вовсе не тушка золотой рыбки. Покупателю предложено всего два вида обычной рыбы: пикша ценой 395 рублей за килограмм и морской окунь – 520 рублей за килограмм. Ешь не хочу. Такая ошеломляющая цена рассчитана явно не на бедных. Либо товар бери, либо – смотри.

К удивлению, жители Верхних Важин к дороговизне продуктов относятся спокойно, наверное потому, что другого выхода у них нет: или покупать все на месте, или трястись 45 километров в машине до ближайшего супермаркета в Пряже. Чаще всего верхневажинцы выбирают первый вариант и отовариваются в местном магазине торговой сети ООО «Северное сияние».

Связаться по телефону с директором ООО «Северное сияние» у меня не получилось. Сотрудники торговли отказались дать номер телефона шефа — они всячески скрывали от меня своего руководителя Кирилла Викторовича Чернявского, как особо секретного агента. Поэтому задать ему несколько вопросов по поводу дороговизны товара не получилось.

Ведлозерские лавки

В селе Ведлозеро дела с магазинами обстоят немного веселее – там их сразу шесть. Или семь. Здесь число торговых точек у местного населения разнится. Но не это главное. Ассортимент продуктов в лавках относительно широк, но все равно отличается от городского. Ведлозерцы единодушно сошлись во мнении, что в каждой торговой точке установлены свои цены, но все равно покупки обходятся дорого.

Особенно в магазине «Хали-гали» цены кусаются,

— подытожили они.

Принадлежит точка Галине Суворовой. Действительно, сахар там стоит 110 рублей, а крупы по баснословной цене за пачку. Фрукты оказались вообще бесценными, от выражения «без цены» — ценника на яблоки и апельсины не оказалось.

Зато любого покупателя в стенах «Хали-гали» ждет акция. Растительное масло предлагают купить по 157 рублей за бутылку, тушеная свинина и говядина будет стоить 189 и 259 рублей соответственно. Несколько раз переклеенные ценники на товаре подсказывают, что запасы на полке немного залежались. Да уж. Ничего не скажешь. Неслыханная щедрость.

— Работа в продуктовом магазине нелегкая. Продукты дорогие, и не всегда получается сделать так, чтобы людям было хорошо. Высокие налоги, электроэнергия… Предприниматели у нас не жируют. Я каждый год говорю себе, что все, хватит, надо для себя жить, внуков нянчить. Но работаю,— говорит Галина.

Пожалуй, бьет все ценовые рекорды цена на огурцы в магазине «Любимый».

— Они у нас стоили 400 рублей за килограмм – и все разобрали, — удивляется продавец Алина.

Интересно, что при таком обилии магазинов ведлозерцы жалуются, что молочные продукты им приходится добывать в прямом смысле этого слова.

— Приходишь в магазин утром — молочку еще не привезли, придешь вечером — ее уже нет. При таком раскладе ужасает то, что такая ситуация складывается зимой, когда народу в селе немного. Представляете, каково летом, когда приезжают дачники?! Дела с молочными продуктами обстоят еще острее.

Ведлозерцы мечтают, чтобы у них на территории села появился свой продуктовый супермаркет с товаром по приемлемым ценам. Жителям отдаленных деревень ведлозерского поселения также будет удобно закупать в нем провизию, поскольку в районный центр отдаленных деревушек мешают попасть бездорожье и огромные расстояния.

Едем в Крошнозеро

Жители поселка Крошнозеро – люди с обычными пищевыми пристрастиями и небольшими доходами. Впрочем, как и везде. К услугам крошнозерцев есть два продуктовых магазинчика. Ни для кого не будет открытием, если скажу, что покупательский спрос в поселке, где живет много пенсионеров, невелик. На пенсии людям шиковать не приходится. Они покупают в местных магазинах в основном бакалею, хлеб, молоко.

В крошнозерских торговых точках нет такого простора и разнообразного ассортимента, как в «Пятерочках» и «Магнитах».

— Не надо равняться на супермаркеты. Нам за ними не угнаться, — заявляют продавцы.

О какой же гонке может идти речь, если цены в деревенских магазинах «ускакали» далеко вперед? Цены в магазине под вывеской «Крошнозеро» способны испортить настроение любому. Курица стоит 230 рублей за килограмм, за рис придется отдать 148 рублей за пачку, а огромные цены на фрукты вызывают слезу: мандарины по цене 220 рублей за килограмм и апельсины – 180. Не иначе как экзотические «радости» нам привозят прямым самолетом из райских садов. А яйца, судя по ценам, все теперь исключительно от Фаберже…

Обидно, что точно такие же продукты в больших продуктовых точках можно купить в два-три раза дешевле.

– Мы не берем цены из головы. Продукты закупаются на базе в Петрозаводске, а мы продаем с учетом торговой надбавки, которая не меняется. Если сам оптовик решил поднять цену, то, соответственно, она поднимается и у нас,— объясняют продавцы.

Торгаши еще сетуют на рост расходов на электроэнергию, доставку, аренду торговых площадей.

— За такие астрономические деньги можно арендовать такую же площадь на Елисейских Полях в Париже, — говорят предприниматели.

Работать в убыток себе они не могут — разорятся в одночасье.

Вроде бы все логично: покупатели стоят в конце этой «пищевой цепочки», и чем дальше от них ее начало, тем выше взлетают цены. Но только живут в деревнях и селах в основном люди с маленьким достатком, им же не доплачивают за отдаленность и бездорожье.

Видимо, в деревнях и селах поселился Страшноцен из знаменитой рекламы. Смотреть с оптимизмом на решение «продуктового» вопроса у селян пока не получается. Не всегда цена соответствует качеству товара. Колбаска с налетом плесени, печенье с червяками и яйцо Юрского периода – все как бы случайно попадает в авоську покупателя. А люди молчат — им стыдно и неприятно каждый раз возвращать испорченный товар. К тому же им все равно придется идти к прилавку единственного магазина на селе. У них просто нет другого выбора. Похоже, что предприниматели этим неплохо пользуются, да и государство о благе своих граждан не думает.

Есть такая шутка: «Ничто так не усмиряет запросы, как цены. Хочется чего-то, хочется, на цену глянешь — ан нет, не хочется. Показалось».