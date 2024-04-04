Глава Петрозаводска отчиталась об уборке основных улиц от снега

Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала о том, как продвигается уборка Петрозаводска после мощного снегопада к вечеру 4 апреля.

По словам градоначальницы, основные магистрали карельской столицы уже очищены от снега. Сейчас внимание переброшено на частный сектор.

Очистка улиц продолжается на Перевалке, Древлянке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, в ТИЗ «Усадьба».

По прогнозу главы города, завтра-послезавтра будет завершена уборка в частном секторе в остальных районах Петрозаводска. // Фото: скриншот видео со страницы Инны Колыхматовой, vk.com