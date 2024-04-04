Жители Карелии поделились в соцсети фотографией выпечки с «сюрпризом»

«Свежие наивкуснейшие булки с мясом от местного хлебозавода к вашему столу», — опубликовал пост в сообществе «ВКонтакте» недовольный покупатель из Суоярви. На фотографии невооруженным взглядом можно разглядеть насекомое. Овальное тело рыжего окраса оказалось запеченным в булке.

В комментариях люди в шутку встали на сторону производителя. Подписчики утверждают, что хлеб, изготовленный на данном предприятии, нравится всем, даже тараканам. Некоторые из них призывают автора поста поблагодарить хлебопеков за бесплатное «мясо».

Правда, некоторые пытаются опрадать хлебопеков, отмечая в комментариях, что процесс приготовления хлеба на таких предприятиях нелегкий.

«Там не все делается вручную, когда просевается мука, уж точно не заметишь, что туда попало, потом — замес, расстойка, формовка и так далее. Люди, которые там работают, за всем уследить не могут», — вступилась за работников хлебопекарни Елена Лукашок.

Иные комментаторы советуют покупателю булочки «с сюрпризом» обратиться в Роспотребнадзор. Суоярвцы утверждают, что это не первый случай. В буханке производства Суоярвского хлебозавода покупательница однажды обнаружила чей-то ноготь – остатки чьего-то маникюра. Об этой находке сообщил в апреле 2023 года паблик "Подслушано в Суоярви".

«С таким контролем качества продукции не стоит ожидать положительного исхода», — делает вывод Виталий Савицкий. // фото сообщества «Подслушано в Суоярви»