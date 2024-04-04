Дорожная полиция провела рейд в центре Петрозаводска

Днем 4 апреля сотрудники ГИБДД провели рейд в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные инспекторы проверяли, как автомобилисты карельской столицы соблюдают правила перевозки детей. Специалисты обращали внимание не только на наличие удерживающего устройства в транспортном средстве, но и на правильность его крепления, а также на соответствие возрастным особенностям ребенка.

Нарушений в перевозке юных пассажиров выявлено не было. В то же время одна женщина-пассажир была оштрафована, поскольку не использовала ремень безопасности. // Фото ГИБДД Петрозаводска