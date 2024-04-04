Известный врач Андрей Грибков умер в Петрозаводске

В Петрозаводске 2 апреля скончался известный врач-хирург Андрей Грибков. Ему было 65 лет. О смерти медика сообщили в республиканской больнице имени Баранова.

Андрей Грибков начинал свой трудовой путь в Беломорской ЦРБ, там он работал хирургом по оказанию экстренной помощи. С 1989 года работал в хирургическом отделении республиканской больницы. Этому лечебному учреждению он посвятил 22 года жизни. Был врачом высшей категории.

Коллеги называют Андрея Грибкова отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам профессионалом. Он был требователен к себе, заботливо относился к пациентам, чем снискал уважение коллег и пациентов.

Прощание с медиком пройдет 5 апреля с 10 до 11 часов в траурном зале на улице Вольной, 4. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com