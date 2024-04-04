Лыжник прокатился по центральному проспекту Петрозаводска

Жители Петрозаводска по-разному отреагировали на снежную бурю, пришедшую в город в начале апреля. Большинство обитателей карельской столицы гадали, как добраться до работы и до дома по жутким пробкам, а кто-то решил просто порелаксировать.

Так, камера наблюдения компании CityLink сняла, как вечером 3 апреля один из горожан решил прокатиться по проспекту Ленина на лыжах. Лыжник (или лыжница) неспешно прогуливался вниз по центральной улице Петрозаводска в сторону озера, попутно фотографируясь.

Напомним, в городе в связи с приходом циклона был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать, как минимум, до 20 часов 4 апреля. В школах и детских садах введено свободное посещение. // Фото: скриншот видео CityLink