Ученые из Москвы исследуют петрозаводских студентов

С 1 по 6 апреля в Петрозаводском университете работают ученые из МГУ. Они проводят научное исследование по изучению влияния биосоциальных факторов на региональные особенности и межпоколенные изменения дефинитивного статуса. В качестве изучаемых субъектов выступают студенты ПетрГУ.

Отмечается, что 400 студентов Петозаводского университета пройдут несколько обследований:

- определение индивидуальных особенностей телосложения по стандартной антропометрической программе;

- определение компонентов состава тела с использованием биоимпедансного анализатора;

- измерение функциональных показателей сердечно-сосудистой системы;

- измерение функциональных показателей дыхательной системы;

- определение силы сжатия кистей рук;

- социальное анкетирование с использованием дистанционных технологий (онлайн-опросы);

- психологическое тестирование для оценки ситуативной и базовой тревожности.

В результате ученые получат данные индивидуальных особенностей телосложения студентов ПетрГУ.

Руководитель проекта Марина Негашева, профессор кафедры антропологии МГУ рассказала, что проект продолжается два года. Ученые проведут исследования молодежи в четырех регионах: Барнаул (Сибирский федеральный округ), Петрозаводск (север России), Краснодар (юг России) и Москва (центр России).

Данные ученых позволят провести сравнительный анализ и выявить региональные особенности морфофункционального статуса современной молодежи России. // Фото: ПетрГУ.