04 апреля 2024, 15:27
Общество

В мэрии Петрозаводска сообщили, когда частный сектор очистят от снега

Кондопожское ДРСУ проинформировало о графике снегоочистительных работ

Администрация Петрозаводска сообщает, что Кондопожское ДРСУ уже приступило к работе по очистке дорог в частном секторе. Это смогли сделать только после того, когда основные магистрали были освобождены от снега.

Уже завершены работы в районах Древлянка, Сулажгора, ТИЗ "Усадьба". Продолжается снегоочистка в районах Птицефабрика, Соломенное, уточняют в мэрии.

В ближайшие дни - в пятницу и субботу - планируется завершить расчистку дорог в частном секторе в районах Ключевая, Старая Кукковка, Сайнаволок, Пятый поселок, Перевалка. 

Также до пятницы обещают выполнить работы по снегоочистке дороги по улице Совхозной. // Фото: администрация Петрозаводска. 

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новости петрозаводска
последствия снегопала
Кондопожское ДРСУ
очистка дорог от снега