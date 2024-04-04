04 апреля 2024, 15:27
В мэрии Петрозаводска сообщили, когда частный сектор очистят от снега
Кондопожское ДРСУ проинформировало о графике снегоочистительных работ
Администрация Петрозаводска сообщает, что Кондопожское ДРСУ уже приступило к работе по очистке дорог в частном секторе. Это смогли сделать только после того, когда основные магистрали были освобождены от снега.
Уже завершены работы в районах Древлянка, Сулажгора, ТИЗ "Усадьба". Продолжается снегоочистка в районах Птицефабрика, Соломенное, уточняют в мэрии.
В ближайшие дни - в пятницу и субботу - планируется завершить расчистку дорог в частном секторе в районах Ключевая, Старая Кукковка, Сайнаволок, Пятый поселок, Перевалка.
Также до пятницы обещают выполнить работы по снегоочистке дороги по улице Совхозной. // Фото: администрация Петрозаводска.