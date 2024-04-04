Жители Петрозаводска благодарят водителя автобуса за работу в непогоду

Читательница нашего сайта прислала благодарственное письмо в адрес водителя автобуса №9 Романа Долгова, который в экстремальных условиях 3 апреля вел себя безупречно.

"Хочу выразить огромную благодарность водителю автобуса №9 Долгову Роману Валерьевичу! 3 апреля добирались от Лотос Плазы до Кукковки около трех с половиной часов. Не считая того, что автобус был полон, водитель, по возможности, пускал всех, кто смог «залезть», иногда двери приходилось ногами закрывать, люди сидели практически друг на друге...",

- пишет петрозаводчанка Северина Ковалева.

"Встряли на Древлянке, пришлось ехать в объезд через Гоголевский мост, а там очередная пробка, много застрявших машин и автобусов. Местами застревали, но продолжали двигаться... Некоторые «личности» выходили недовольные, не оплатив проезд. Неужели вы действительно думаете, что город стоит по вине водителя? Стыдно должно быть за такое поведение, а еще взрослые люди...».

Водитель был со всеми вежлив и доброжелателен, даже моментами подбадривал пассажиров своими шутками, рассказывает Северина. Он всеми возможными способами старался разрулить ситуацию и довезти всех до нужной остановки.

Петрозаводчанка благодарит водителя за человечность и доброжелательность. // Фото: Петрозаводск говорит.