В минздраве Карелии рассказали про девочку, убежавшую из больницы

В министерстве здравоохранения Карелии опубликовали информацию, в которой в деталях рассказали обстоятельства побега несовершеннолетней девушки из больницы.

"В средствах массовой информации со ссылкой на пост в социальной сети размещена информация о том, что больного ребенка отправили домой одного в бурю посреди ночи из БСМП Петрозаводска. Оперативная проверка Минздрава Карелии показала, что информация не соответствует действительности",

- говорится в сообщении.

В минздраве утверждают, что в БСМП такая пациентка не поступала.

В ночь с 3 на 4 апреля пациентка 17 лет была доставлена скорой помощью в приемный покой Республиканской инфекционной больницы без сопровождения взрослых. Возможно, в публикациях идет речь именно о ней, предполагают в ведомстве.

При осмотре врачом признаков показаний к госпитализации не обнаружили. Мобильного телефона у пациентки с собой не было, поэтому она неоднократно пыталась дозвониться своей матери по телефону приемного покоя. Мать не отвечала. Пациентка разговаривала по телефону с кем-то другим и просила забрать ее. Затем она вышла из приемного бокса и самовольно покинула больницу. При этом пролезла под шлагбаумом.

Записи камеры видеонаблюдения подтверждают эту информацию, сообщают в минздраве. // Фото: Петрозаводск говорит.