Жителям Карелии перечислили подешевевшие продукты

Карелиястат раскрыл информацию об изменении цен на продукты в республике за неделю с 26 марта по 1 апреля. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали свекла (9%), яблоки (4,2%), помидоры (2%) и морковь (1,7%). В то же время стали дешевле огурцы (4,2%), капуста (2%) и картофель (1,1%).

Из числа других товаров выросли цены на маргарин, сосиски, сардельки, чай, макароны, рис, сахарный песок (1,0 - 3,1%). Подешевели за тот же период вареная колбаса, творог и хлеб (1,5 - 4,2%).

Мониторинг цен ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa