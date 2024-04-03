Мишустин назвал размер средней зарплаты в России

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, слова чиновника приводит ТАСС.

Глава правительства уточнил, что данные о ситуации на рынке труда поступают от работодателей. «Средняя зарплата - 73 тысячи с копейками. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру», - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что в статистике учитывается рост зарплат в оборонном секторе. // Фото «Петрозаводск говорит»