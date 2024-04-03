Учителя будут получать двойную выплату за классное руководство

Учителя, работающие в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, будут получать двойную выплату за классное руководство. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

По словам руководителя правительства, в небольших населенных пунктах классные руководители будут получать доплату не 5, а 10 тысяч рублей. Изменения коснутся 565 тысяч человек. Люди получат эти деньги уже в апреле.

Премьер-министр добавил, что с сентября ежемесячная надбавка в 5 тысяч рублей станет выплачиваться и советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности - примерно 37 тысячам сотрудников. // Фото «Петрозаводск говорит»