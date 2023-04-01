Жителей Карелии предупредили о сезонной угрозе

В Карелии первые случаи присасывания клещей обычно регистрируют в апреле. В этом году в регионе пока не установилось тепло, случаи присасывания клещей пока не фиксировались. В Подмосковье местные жители уже столкнулись с этой сезонной угрозой, сообщил сегодня министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Он привел данные прошлого года, когда было зафиксировано 2790 случаев атаки клещей, включая 583 случаев среди детей. В 2021 году было зарегистрировано 2884 обращений, включая 550 среди детей. Лабораторно и клинически были подтверждены девять случаев клещевого энцефалита.

Случаи присасывания энцефалитных клещей были зарегистрированы в Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском районах и в Петрозаводске. В 2021 году – 11 случаев клещевого энцефалита. Также зарегистрировано 14 случаев клещевого боррелиоза.

Укус зараженного вирусом энцефалита клеща может привести к смерти, тяжелым неврологическим осложнениям - параличу и другим перманентным неврологическим нарушениям.

От клещевого энцефалита можно сделать прививку. Также следует соблюдать меры профилактики при походе в лес.

Ранее эксперт объяснил, почему клещи кровожадны в апреле. // фото unsplash.com