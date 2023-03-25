Специалисты рассказали, как жителям Карелии защититься от клещей

В Карелии клещи пока не проснулись, но в Роспотребнадзоре решили напомнить способы профилактики.

В Карелии из 18 территорий эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 13. Это Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы, Петрозаводск и окрестности.

Возбудитель болезни передается в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе со слюной. Заразиться можно при посещении эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в лесу, парке, на садовых участках; при употреблении сырого молока коз, овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Клеща можно принести на одежде, с цветами, также клеща могут принести кошки и собаки.

Для защиты от клещей носят специальную, закрытую одежду, рубашку заправляют в брюки, а брюки в носки и сапоги, голову и шею закрывают косынкой. Одежду обрабатывают защитными репеллентами. Осматривать одежду в сезон активности клещей лучше каждые 15 минут.

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, также можно сделать прививку. В России разработано несколько вакцин. Завершить прививочный курс против клещевого энцефалита следует за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

В Роспотребнадзоре пояснили, что делать если человек не делал прививку, а клещ присосался.

«Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование клеща на наличие вируса и затем по показаниям проводится серопрофилактика», - говорится в сообщении ведомства. // фото на главной unsplash.com