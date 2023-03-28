Эксперт объяснил, почему клещи крайне кровожадны в апреле

В южной Сибири клещи уже проснулись, в Карелии пока не зарегистрировано сообщений об их активности. Сезон клещей на большей части страны обычно начинается в апреле. На улице плюс, клещи выходят из спячки голодными и начинают охоту.

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, кровь нужна клещам для размножения, голодные они не спариваются. Активируются клещи и перед тем как уйти в спячку. Риск быть укушенным приходится также на сентябрь.

Инфекционист уверен, делать прививку от энцефалита нужно всем даже при потенциальном риске быть укушенным. Клещевой энцефалит ничем не лечится, предостерегает Поздняков.

Вакцинированный человек при укусе инфицированного вирусом энцефалита клеща может заболеть, но это бывает очень редко. Даже в этом случае у него разовьется лихорадочная форма клещевого энцефалита - самая легкая, проходящая без последствий и заканчивающаяся выздоровлением, пишет «Доктор Питер».

Первую прививку делают обычно в феврале, вторую через месяц – в марте. Через полгода-год после второй дозы делают еще одну прививку. Затем следует каждые три года делать ревакцинацию. Перед этим можно проверить уровень антител к вирусу клещевого энцефалита.

Также есть экстренная вакцинация – интервал между прививками составляет две недели. // фото unsplash.com