Более шести тысяч человек заболели ОРВИ в Карелии за неделю

За прошедшую неделю в Карелии ОРВИ и гриппом заболели 6356 человек, рассказали в Роспотребнадзоре. Эпидпорог превышен на 8,3%. При этом если сравнить с показателями, которые были до этого, то заметно снижение заболеваемости на 675 случаев. В Петрозаводске за неделю заболели 3240 человек.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановили деятельность пяти классов в четырех школах в Петрозаводске и Сортавальском районе, а также четырех групп в четырех детских садах Сортавальского, Беломорского, Муезерского и Олонецкого районов.

Специалисты в ходе наблюдений пришли к выводу, что в регионе циркулируют риновирусы, РС-вирусы, СOVID-19, метапневмовируса, сезонный коронавирус, вирусы гриппа В.

С диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю были госпитализированы 34 человек, неделей ранее число госпитализированных составляло 46.