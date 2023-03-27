Жители Петрозаводска жалуются на плохое обслуживание в поликлинике №1

В понедельник днем первая поликлиника на улице Свердлова в столице Карелии была переполнена больными, ожидающими первичного приема. К нам в редакцию позвонила петрозаводчанка, рассказала о многочасовых ожиданиях в так называемой «красной зоне».

«В первой поликлинике раньше на первичный прием работали три кабинета, сейчас один. Народу – больше двадцати человек. Сейчас врачи ушли на обед. Понятно, им тоже надо пообедать. Но люди сидят больные по два часа, даже в туалет некуда сходить, двери закрыты в основной корпус. И нигде нет информации про то, что возможен перерыв на обед».

Диагноз «ковид» подтверждается у каждого второго обратившегося в поликлинику, рассказала нам девушка. В Петрозаводске, судя по всему, очень много заболевших, хотя, согласно официальной статистике, всего 103 заразившихся ковидом в Карелии за последние сутки.

Проблемы с медицинским обслуживанием не только в поликлинике №1. В железнодорожной, например, что на улице Сорокской, не хватает врачей, которые ездят на вызов. Заболевших, даже с высокой температурой, просят приехать на прием в поликлинику. Печальная ситуация, особенно если представить, что количество заболевших с каждым днем будет увеличиваться. // фото: «Петрозаводск говорит»