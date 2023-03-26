Консультант звезд посоветовал всем питание для сохранения молодости

План питания под названием «Кувшин здоровья» придумал Говард Мурад – врач, консультант множества звезд Голливуда. Метод направлен на сохранение молодости, пишет Psychologies.

Во всех современных теориях старения принят тезис, что клеткам необходима влага. Доктор Мурад согласен, но не призывает больше пить. Он предлагает «есть воду».

Это означает, что основу меню должны составлять овощи и фрукты, причем свежие. Если потреблять снабжающие организм влагой продукты, считать выпитые стаканы не потребуется.

Также нужно каждый день есть укрепляющие волокна коллагена цельнозерновые культуры, богатую жирными кислотами рыбу, белковые продукты (сыр и творог), так называемую эмбриональную пищу (богатые аминокислотами бобы и яйца).

Рацион человека на 80 процентов должен состоять из полезных продуктов, перечисленных выше, а на 20 процентов - из приятных радостей типа шоколада или пирожных, небольшого количества алкоголя. Ведь чувство удовольствия - это залог бодрости и молодости . А стресс - одна из главных причин старения. // фото: unsplash.com