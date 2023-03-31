Мужчина обратился к Охлопкову: «Пока вы спите, мы стоим за номерками»

Вставший рано утром петрозаводчанин, чтобы занять очередь у поликлиники за номерком к специалисту, обратился к министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову. Обращение жителя Ключевой появилось в сообществе «Подслушано в Птз».

Со слов жителя карельской столицы он не мог попасть к травматологу с понедельника, записаться по телефону в регистратуре также не получилось, поэтому 31 марта он приехал в поликлинику №4 на Нойбранденбургской к 5:15, чтобы взять номерок. У дверей он оказался первым, а через 15 минут к стенам лечебного учреждения начали подтягиваться другие горожане, которые также хотели попасть к врачам.

Мужчина рассказал, что в 6 утра на крыльце собираются молодежь и пенсионеры с больными руками и ногами, они стоят по несколько часов в снег, дождь, чтобы попасть к зубному, травматологу или другому специалисту. Он назвал это издевательством над людьми. Также автор видеообращения сказал, что это не «нытье» и «не крик души», но он показывает и рассказывает все, как есть.

«Вы строите новые здания, вы строите корпуса, вы покупаете многомиллионную технику. Это хорошо. Но начинать, наверное, надо с этого крыльца, где люди стоят часами, чтобы попасть к врачу, чтобы записаться со своими проблемами…»,

- обратился житель Ключевой к министру. Он также отметил, что обращаться за платной помощью – дорого не только для пенсионеров.

«Пока вы спите, мы стоим за номерками в очереди здесь».

Петрозаводчанин говорит, что даже если приехать пораньше и занять очередь, это совсем не означает, что человеку достанется номерок. По его словам, 31 марта в регистратуре был единственный номерок к травматологу, который достался ему.

Местный житель попросил Михаила Охлопкова посмотреть видео и сделать выводы, принять меры: «Прошу не за себя, а за всех жителей нашего славного города Петрозаводска». // фото скриншот видео «Подслушано в Птз»