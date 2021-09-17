Житель Карелии нашел шедевр мировой живописи, но эксперт все испортил

В редакцию телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, ровно 20 лет назад позвонил телезритель и поведал о большом семейном секрете. У него дома хранилась раритетная картина, вывезенная из Германии в годы войны, которую, якобы, разыскивал Интерпол. Заинтригованные сенсационным сообщением, в сопровождении специалиста Музея Изобразительных искусств РК, журналисты отправились в гости. Картин в доме Валерия Антохина оказалось даже две: живописный пейзаж, небольшая акварель. Полотна достались владельцу по наследству. Родители Валерия Николаевича поженились сразу после войны. И свадебный подарок сделали себе сами, купив произведение искусств на петрозаводском рынке. В то голодное время люди легко расставались с такими предметами. И эти трофейные полотна, вывезенные советскими солдатами из Германии, буквально за копейки достались молодоженам.

Сергей Пантелеймонович Сергеев, эксперт музея ИЗО сходу определил время написания этой картины – конец 19 века. И школу – западноевропейский реализм. Эксперта разве что смутили ее размеры. Настоящее живописное полотно, тем более прошлого века, не бывает таким маленьким. Но чтобы убедиться в ценности картины, ее для начала нужно «вскрыть». Увы – сенсации не получилось. «Выяснилось, что это репродукция. С картины, видимо, немецкой школы, 19-го века, скорей всего ближе ко второй половине, к концу 19 века. О чем говорит яркая красочность. Репродукция, может быть, немного грубовата, но тем не менее она неплохого качества», - сообщил Сергей Сергеев.

К сожалению, и акварель оказалась репродукцией. Сотрудники музея ИЗО редко сталкиваются с удачей – а когда чудо свершается, приходится только разводить руками, живет культура небогато. Например, в начале 2000-х один петрозаводский ценитель предложил музею купить у него Марию Магдалину кисти неизвестного мастера 18 века. Однако, предложенная цена была такова, что музей не смог бы оплатить и четверти от запрошенной суммы. Если бы в доме Валерия Антохина обнаружился шедевр мировой живописи, его вряд ли смогли бы приобрести музеи Карелии.

По оценкам специалистов карельского музея, действительно раритетных картин в петрозаводских частных коллекциях скорей всего нет. Да и денег на их выкуп тоже не было, если бы таковые картины имелись. Кстати, как раз недавно прошла информация, что правительство поможет купить картину 19-го века, на которой изображена набережная Петрозаводска.

В одном из цехов ОТЗ, который ровно 20 лет назад еще находился в самом центре Петрозаводска, была совершена крупная кража. Руководство предприятия уверяло, что к этому хищению работники завода непричастны. Подобные преступления для ОТЗ не новость. В 2000 году на заводе совершали серьезные кражи целых четыре раза. И вот это хищение было примечательно тем, что было совершено особо дерзким способом, в период коллективного отпуска рабочих. Директор по управлению персоналом Иван Петров пояснил: «У нас совершили кражу со взломом. Злоумышленники проникли в первый цех, взломав три двери. И похитили запчастей (натяжная для гусеницы) на сумму порядка 80 тысяч рублей». Администрация завода терялась в догадках. Зачем понадобился ворам такой, не представляющий особой ценности механизм. Но злоумышленники, видимо, думали иначе, если уж решились похитить запчасть прямо под носом у охраны, умудрившись перепилить неслабый засов. Способ проникновения похитителей на территорию завода решили держать в секрете.

«Территория завода достаточно хорошо охраняется. Периметр весь под наблюдением. Тем не менее, видимо, какие-то есть бреши на территории, о которых знают злоумышленники, и через них проникают», - сказал Иван Петров. Цех, откуда совершили хищение, охранялся. Кроме того – за помещением велось постоянное видеонаблюдение. Однако, единственная лазейка все же была: одна из камер слежения в момент кражи не работала. Вполне возможно, что преступники об этом знали.

«Кражи совершаются в основном не работниками завода, это наше твердое убеждение. Хотя и некоторые работники нечисты на руку». По некоторым данным, подозреваемыми по делу о краже могли быть и работники, но подтвердить это или опровергнуть тогда никто не мог. А сотрудники МВД давать комментарии не спешили.

Таким было 17 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.