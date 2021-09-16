Девушек из Петрозаводска пригласили на московские подиумы

Многие современные девушки после перестройки мечтали о карьере модели. В Петрозаводске у красавиц появился шанс реализовать свою мечту. Или хотя бы приблизить ее осуществление. Местное агентство «Spell» проводило кастинг для московских подиумов.

Привлеченные большим плакатом на дверях кинотеатра «Победа» юные красотки стайками слетелись на кастинг. Желающие провести несколько ярких лет на подиумах, заняли все места в зале. Организаторы отбора заверяли всех в серьезности мероприятия и рисовали радужные перспективы для счастливых отобранных. Девочки сюда приходили самые разные. И с данными, и без таковых. Некоторые всерьез хотели встать на скользкий путь модельного бизнеса. А кто-то пришел из любопытства: «Мне было интересно, по каким критериям будут отбирать в серьезные агентства. И хотелось себя попробовать в этой роли тоже. Посмотреть, что для этого требуется знать и уметь».

Что-то знать и уметь от девушек как раз никто не требовал. А вот с теми, кто старше 18-ти лет (что странно, если учесть, что на зазывном плакате возраст указан был от 14 до 20-ти), и ниже 175 сантиметров, прощались сразу и навсегда.

«Модельеры, как в принципе все дизайнеры, им нужно творчество. А на высокой девушке есть где разгуляться фантазии. Он может ее задрапировать тканью, показать какую-то фактуру, допустим – вышивки. Например – Юдашкин. У него шикарные костюмы, на маленьких девочках они бы просто не смотрелись», - заявила Елена Сагындыкова, представитель агентства.

На высокую девушку и впрямь можно надеть и повесить много чего. По признанию профессионалов, северянки хоть и красивые, но низкорослые. Витамина роста, наверное, не хватает. Тем не менее 15 претенденток на этом кастинге сумели отобрать. И далее уже московские специалисты должны были производить свои замеры, после чего, возможно, у наших красавиц началась манящая подиумная жизнь. Кстати, у стеночки кинотеатра в числе других стояла Светлана Королева, которая в 2002 году получила титул Мисс-Европа.

Родники в Петрозаводске в конце 90-х становились все более популярными в народе. И несмотря на то, что по заключению Санэпидстанции, вода в них в период межсезонья ухудшалась, горожане предпочитали пить ее, а не водопроводную. Тем более, что за лето большинство родников города успели привести в порядок.

Всего в Петрозаводске насчитывалось около ста родников и скважин, во что верится с трудом. Контролировать качество во всех Санэпидстанции просто не могла. Несколько лет подряд она обращалась с просьбой к администрации города взять родники под свою опеку. В результате инвентаризации на контроле у СЭС осталось 24 родника. Агентство «Рир» выиграло конкурс на право их содержания и обслуживания. За лето все родники были приведены в порядок, а значит и качество воды не вызывали опасений у работников СЭС. Даже родник на Кемской, где нашли труп собаки, уже был в полном порядке, воду оттуда брали жители Ключевой. Родник на Федосовой тоже благоустроили, в те годы он, пожалуй, был самым многолюдным. Люди уверяли, что вода там почти целебная. Большое содержание сероводорода придавало ей соответствующий запах, но это не пугало население. Народная тропа сюда не зарастала. Работники СЭС в те годы поддерживали народ в его выборе, отдавая предпочтение родникам, а не хлорированной воде из водопровода. «Она и по химическому составу лучше, чем наша вода из крана. Она более такая… физиологическая для человека», - сказала санитарный врач Наталья Шашина. При этом работники Санэпиднадзора не уставали повторять, что и эту воду требуется обязательно кипятить перед употреблением.

Таким было 16 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.