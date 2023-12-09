Женщин, руководящих учреждениями Карелии, отметили на высоком уровне

В зале карельского парламента ровно 20 лет назад подвели итоги конкурса «Лучшая женщина директор года». В конкурсе приняли участие десять руководительниц общественных организаций, ведомств, предприятий и коммерческих фирм.

Обычно в этом зале шли жаркие дебаты по поводу принятия республиканских законов, но в тот раз там пели и шутили.

«Я вообще-то очень верю в женщин-руководителей, потому что женщина создает гармонию», - сказала Наталья Вавилова, директор музея ИЗО Карелии. Наталья Николаевна стала одной из участниц конкурса: «Как директор, я состоялась в музее. Самая большая благодарность – это благодарные глаза людей, зрителей, которые приходят в наш музей, которым я могу подарить радость».

Конкурсная комиссия оказалась в весьма затруднительном положении, когда пришло время выбрать из конкурсанток лучшую. В результате победительницами стали все десять женщин-директоров!

За несколько дней сильно увеличилась нагрузка на станцию «Скорой помощи». Врачи пояснили, что тому виной простудные заболевания. Эпидемию гриппа в Петрозаводске пока объявлять не спешили, но все шло к тому, что вскоре объявят. Что и случилось через пару дней.

Нагрузка на сотрудников «Скорой» увеличилась – и большинство вызовов были по поводу острой респираторной вирусной инфекции. Врачи не ставили отметку – грипп. Но говорили, что жалобы очень похожи: высокая температура, обострение хронических заболеваний. «Несколько было случаев, когда на фоне ОРВИ осложнялись хронические заболевания. Конечно, к таким больным мы тоже выезжаем», - заверила Надежда Мелехова, старший врач смены. Днем основную часть вызовов принимали районные поликлиники, а «Скорая» работала плотно вечером и ночью.

«Если сами больные не могут сориентироваться в этой ситуации, они могут позвонить нам, проконсультироваться, мы никогда не отказываем таким больным»,

- сказала Надежда Мелехова.

А еще врачи призывали держать в домашней аптечке на такой случай жаропонижающие средства и до вызова врача принимать по инструкции.

Таким было 9 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.