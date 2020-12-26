Завтра дети Карелии смогут посмотреть спектакль «Щелкунчик и Кошки»
27 декабря у жителей Карелии появится уникальная возможность посмотреть в сети новогоднюю сказку Театр Кошек Владимира Куклачева «Щелкунчик и Кошки», сообщает сайт kcfortuna.lenobl.muzkult.ru
Это совместный благотворительный проект Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и Театра Кошек.
Спектакль на музыку Чайковского начинает фокусник и волшебник Дроссельмеер, роль которого исполняет сам Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать зрителей в этом необыкновенном путешествии.
Представление лучше смотреть на больших экранах компьютеров или ноутбуков или через WI-FI на телевизорах. Также можно смотреть с экранов телефона.
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Начало трансляции спектакля «Щелкунчик и Кошки» в 11:00. Возрастные ограничения 0+
Изображение с сайта 47deti.ru