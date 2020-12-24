1 января в республике официально начинается Год карельских рун

Распоряжение о том, что наступающий год объявляется в республике Годом карельских рун, подписано вчера главой региона, сообщает министерство национальной и региональной политики.

План Года карельских рун включает в себя 42 мероприятия, направленных на сохранение и популяризацию карельской рунопевческой традиции, пробуждение интереса к рунам, их изучению, созданию на их тематике новых современных произведений искусства. В плане – семинары, выставки, тематические вечера, викторины, праздничные мероприятия.

Центральным событием года станет День карельских рун, который пройдет 10 июня 2021 года.

Руны, содержащие сведения о представлениях, укладе жизни, обрядовой практике карелов, являются одним из важнейших элементов духовной культуры региона и стали источником вдохновения для очень многих писателей, художников, композиторов, театральных деятелей.

Следить за событиями Года карельских рун можно на сайте министерства национальной и региональной политики Карелии в разделе «Год карельских рун», а также ВКонтакте

Фото с сайта правительства Карелии