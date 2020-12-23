«Тойве» выпустил зажигательное видео для проекта «Карелия музыкальная»

Сегодня опубликовано очередное видео проекта «Карелия музыкальная» посвященного 100-летию республики, сообщает паблик «Центр народного творчества Республики Карелия»

На этот раз, вниманию зрителей предлагается работа ансамбля народной музыки «Тойве» («Надежда»).

Коллектив создан в 1982 году на базе отделения финского языка и литературы ПетрГУ и остается уникальным явлением национальной культуры, одним из самобытных, «жемчужных» брендов нашего университета.

В настоящее время в ансамбле занимается около 60 студентов. В концертирующей группе – 36 человек, 10 исполнителей-инструменталистов и танцевально-певческая группа.

«Тойве» – лауреат многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов, участник региональных и республиканских фестивалей. За свою историю существования ансамбль побывал с гастролями на трех континентах, в восьми странах.

Художественный и музыкальный руководитель коллектива – Игорь Архипов, хореограф – Людмила Нивина, хормейстер – Елена Назарова, администратор, педагог по музыкальным инструментам – Алевтина Войтович.

Фото – скриншот видео