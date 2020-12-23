Родителям в помощь: Деды Морозы всех стран собраны в одном репортаже

У разных стран и разных народов свои Деды Морозы. У них разные имена и разные спутники-помощники, но также есть и общие черты, сообщает нам в своем репортаже телеканал «Россия 1»/ГТРК «Ставрополье»

Всего за три минуты вы узнаете кто, где и как приносит подарки на Новый год. Обязательно покажите видео детям, ведь мир велик и прекрасен. Про Карелию тоже не забыли, правда трудно и бедолагам, произносить наши имена.

А Дед Мороз у каждого свой. По-разному одет, говорит на разных языках. Но главное, это чудеса, которые он творит.

Напомним, что ранее «Петрозаводск говорит» писал про карельского духа Рождества – Сюндю.



Фото – скриншот с видео