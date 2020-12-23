23 декабря 2020, 18:57
Культура

Сын Ортье Степанова рассказал, как советская цензура запретила любовь

Вышел в свет роман из серии «Родичи» карельского писателя

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения карельского писателя Ортье Степанова. Буквально на днях его роман из серии "Родичи" увидел вторую жизнь, и на этот раз книга напечатана под оригинальным названием "Вдовья любовь". 

Писатель рассказывает, как вернувшись из эвакуации, женщины восстанавливали жизнь в деревнях, описывает традиционный уклад в карельской деревне в послевоенное время. Роман считается одним из лучших произведений серии «Родичи». 

Мы подкорректировали текст согласно рукописи на финском языке. В издании 80-х годов ошибки сквозили в названиях местности, особенно резали слух имена героев романа, которые советские корректоры исправили на свой вкус.

- сказал сын писателя Миихкали Степанов. 

Иллюстрации к новому изданию подготовил петрозаводский художник Владимир Лукконен. 

 

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ортье степанов
Карельский писатель
Вдовья доля
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