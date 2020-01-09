Неужели коррупция? Кто ловит рыбку в мутной воде с закупками для БСМП

ФАС отменила все закупки медицинского оборудования, которые проводило Управление капитального строительства Карелии в 2019 году. Аппаратура за десятки миллионов рублей приобреталась для строящегося приемного покоя БСМП. Мы уже сообщали, что медики оказались крайне недовольны тем, что именно хотят для них купить, а цены по некоторым позициям были явно завышены.

Так получилось, что в день публикации глава Карелии Артур Парфенчиков провел пресс-конференцию. Корреспондент «ПТЗ говорит» поинтересовался, в курсе ли губернатор, как его подчиненные «осваивают» огромные деньги. Руководитель региона заявил, что знает о происходящем и что все будет хорошо.

– Думаю, пристройку введем с хорошим качеством. Мы эти вопросы обсуждали. И, конечно, мы должны слушать врачей, специалистов. Правда, им иногда компетенции не хватает, в этом мы тоже убеждаемся… – отметил Артур Парфенчиков.

Через три дня после этого Минздрав выпустил пресс-релиз, где указал, что разногласия между БСМП и УКС «урегулированы». Со стороны может показаться, будто имело место некоторое недоразумение, недостаточная договоренность между медиками и строителями. Но на самом деле проблема гораздо глубже. «Урегулировать» спор уже один раз пытались, а Антимонопольная служба еще осенью посносила аукционы на те же самые десятки миллионов. Будет ли толк на этот раз?

Эксперт, с которым «ПТЗ говорит» обсуждал сложившуюся ситуацию, полагает, что некачественные аукционы могли объявляться намеренно. Пример тому – торги на поставку мебели общей стоимостью 10 миллионов рублей. Даже беглое изучение документов приводит в недоумение.

Так, УКС намеревался купить для БСМП анестезиологическую тележку. Характеристики: вес – не менее (!) 80 килограммов, общая высота – 105 миллиметров (то есть – 10,5 сантиметра). Кто мог бы управляться такой тележкой, непонятно – наверное, гном-штангист.

Логично предположить, что это просто брак, опечатка. Собственно, такое объяснение представитель УКС и озвучил на недавнем заседании антимонопольной комиссии. Но проблема в том, что ни 105 миллиметров, ни 105 сантиметров не стыкуются с общей высотой ящиков – их размеры тоже указаны в техзадании. То есть цифра взята с потолка.

В рамках того же аукциона УКС собирался купить шкафы, не оснащенные колесами. Представитель БСМП заявил, что это грубое нарушение.

– Вся мебель в больнице должна быть на колесах, чтобы можно было двигать во время уборки. Иначе сразу будет предписание от надзорных органов. К слову, когда мы делали ТЗ на мебель, мы скрупулезно высчитывали, где что будет стоять. До миллиметров. Это вообще не учтено, эргономика не учтена. Как это расставлять? – задавал риторические вопросы специалист.

Строящийся приемный покой БСМП

Представитель больницы также отметил, что в один лот включили мебель и хирургический стол, который вообще-то является полноценным, сложным медицинским оборудованием.

– Стол в техзадании прописан очень неряшливо, там пропущено 24 характеристики, которые мы заявляли.

«Неряшливость» – основной принцип, которым руководствовались составители аукционов на закупку оборудования для БСМП. Такой вывод можно сделать на основании того, что Антимонопольная служба раз за разом находит нарушения в этих аукционах. Например, аукцион на покупку наркозно-дыхательного аппарата стоимостью три миллиона рублей один раз уже был отменен. УКС объявило его снова, но качество документации не улучшилось.

– Коммерческие предложения те же самые, которые были предоставлены в прежнем, отмененном аукционе, – рассказывала представитель компании, подавшей жалобы в ФАС. – Техзадание прописано под оборудование Dixion, это оборудование низкого качества, об этом мы уже говорили осенью. Прописаны параметры, которые устарели, и можно было гораздо более качественное оборудование приобрести за эти деньги, потому что начальная цена превышает в два раза реальную стоимость.

– По вашим параметрам проходит прибор, который у нас сейчас стоит, мы можем вам подарить его. Потому что он год отработал через пень-колоду, и его просто списали, очень ненадежный прибор, – заявил сотрудник БСМП.

Он долго перечислял позиции, которые отсутствую в техзадании и которые требовались врачами.

– Эти характеристики жизненно необходимы. Вы молча выставили прежнее ТЗ, немного поменяв местами, – заметил специалист.

– Из-за того что времени очень мало, я не могу опять лопатить ваше техзадание,

– ответил сотрудник Управления капитального строительства.

Аукцион на покупку наркозно-дыхательного аппарата уже разыгран. Контракт выиграла компания «Элиттрейд». Фирме с таким же названием достался контракт медицинских консолей, она же выиграла и контракт на оборудование для инфузионной терапии и аспирации. По этим консолям тоже были претензии и у предпринимателей, и у врачей.

– Прописаны уникальные характеристики, и это оборудование низкого класса по завышенным ценам. Далее: для трех инфузионных станций покупается четыре насоса. Но на каждую такую станцию требуется по четыре насоса. Их должно быть минимум 12 штук, и это было в проекте больницы. То есть эти станции в больницу поставят «пустые». А сами насосы заявлены по цене 230 тысяч за штуку, это нереально, – заявили на заседании антимонопольной комиссии.

– Мы руководствуемся сметой! – ответили представители УКС.

– Мы услышали трех специалистов, а вы нам говорите одно и то же. Вы понимаете, что вы покупаете, или нет? И у меня такое ощущение складывается, что вы не понимаете, – обратился к заказчикам замруководитель карельского УФАС Михаил Петров.

– Вы допускаете технические ошибки, которые влекут жалобы! Высота тележки – 10 сантиметров; да такой тележки технически не может быть. Нет такого товара, а вы требуете. Какой нормальный участник пойдет на такие риски?

Последний вопрос, прозвучавший из уст Михаила Петрова, повис в воздухе, а, между тем, он очень интересен. Как пояснил эксперт в сфере закупок, подобные «кривые» техзадания могут составляться намеренно, чтобы отсечь «ненужных» поставщиков.

– Добросоветсный бизнесмен на такой аукцион не заявится. Он же понимает, что не сможет выполнить техзадание, не сможет поставить тележки высотой 10 сантиметров. Ему просто не подпишут ничего и денег не выплатят. А заявится «свой» поставщик, которому подпишут все что угодно, – говорит специалист.

Эксперт привел пример, не связанный с Карелией, когда подрядчик, рискнувший заявиться на подобный аукцион и выигравший его, в итоге остался без денег: ему не подписали акт выполненных работ, потому что тот не соответствовал невыполнимому техзаданию.

В связи с этим возникают нехорошие подозрения. Вопиющее количество нарушений, категорическое игнорирование требований БСМП, упорная «заточка» под конкретных поставщиков и заведомо невыполнимые технические задания трудно объяснить простой некомпетентностью, небрежностью или случайностью. Сейчас все скандальные закупки отменены. Информация по некоторым аукционам передана в Минфин, который должен проверить, насколько корректно формировалась начальная цена. Любопытно, что коммерческие предложения, по нашим сведениям, готовили, в том числе, и те компании, которые впоследствии выиграли аукционы УКСа. Например, фирма «Элиттрейд», упомянутая в данном тексте, и делала коммерческое предложение, и победила в ряде аукционов.

Теперь медицинское оборудование для строящегося корпуса городской больницы будут закупать уже по третьему (!) разу. Ну а что: спешить некуда, зато ответственные чиновники надежно обеспечены работой. Финансируемой, кстати, из кармана налогоплательщиков.