Закон о детях войны Карелии «припудрили» льготами-пустышками

Текст и фото: Антонина Кябелева

13 апреля в карельском парламенте состоялось внеочередное заседание комитета по здравоохранению и социальной политике, на котором в экстренном порядке был рассмотрен очередной законопроект, связанный с детьми войны. Это уже четвертая попытка определить статус детей войны и меры господдержки.

Новый законопроект называется «О детях войны в РК». Его поддержали депутаты всех парламентских фракций. Предполагается, что он будет принят в первом чтении 15 апреля 2021 на заседании Законодательного собрания Республики Карелия. На заседании комитета предложили вносить поправки в закон до 3 июня 2021 года. После этого будет понятно, войдут ли в законопроект хоть какие-то реальные меры, способные облегчить жизнь людей, в детстве переживших ужасы войны. Пока документ выглядит пиар-акцией с долгоиграющим предвыборным прицелом.

Попытаемся разобраться, какие меры поддержки предлагались раньше, насколько они адекватны, что изменилось, и о чем действительно мечтают пенсионеры, чье детство было опалено войной.

Первый законопроект «О мерах социальной поддержки детей войны» появился в 2012 году.

Он предусматривал ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей, 50-процентную льготу на оплату ЖКХ в пределах социальной нормы, ежегодную выплату в размере 1,5 тысяч рублей на оплату дров и их доставки для тех, кто живет в домах с печным отоплением, внеочередное обслуживание в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

На фоне прижимистого в отношении социально незащищенных групп населения законодательства проект выглядел вполне достойно.

Правда, касался он только тех граждан, которые не пользовались никакими мерами социальной поддержки. Таких, по официальным данным, было в Карелии всего 319 человек. Учитывая, что в то время в живых оставались порядка пятидесяти тысяч пенсионеров, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, речь шла о поддержке 0,6 % живущих в республике детей войны. Затраты на реализацию закона оценивались в 4,3 миллиона рублей в год. Законопроект дошел до второго чтения и остановился. Теперь его вообще предложено снять с рассмотрения.

В 2017 году стартует законопроект «О присвоении статуса «Дети войны» в Республике Карелия». В нем также предложено считать детьми войны тех, кому на дату окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Проект абсолютно «пустой» и для пенсионеров бессмысленный. В нем предполагается выдача специального свидетельства о присвоении статуса «Дети войны». На том щедроты группы депутатов, иницировавших этот законопроект, заканчиваются. На 1 января 2017 года в Карелии проживало 49 102 гражданина, которые могли бы претендовать на статус дети войны. Предполагалось, что затраты на реализацию закона составят 41,7 тысячи рублей.

Этих денег хватилось бы, чтобы наштамповать необходимое количество свидетельств формата А5 по 85 копеек за штуку.

Этот позорный законопроект принят не был.

В 2018 году ему на смену пришел не менее «талантливый» документ с аналогичным названием «О присвоении статуса «Дети войны» в Республике Карелия». В нем было определено, что детьми войны считаются граждане, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года. Ничего нового больше в этом документе не было. Он также подразумевал выдачу детям войны свидетельств с той лишь разницей, что они подорожали.

Если в 2017 году удостоверения хотели напечатать по 85 копеек за штуку, то в 2018 году уже по 2 рубля.

Несмотря на то, что на несколько лет расширился период рождения тех, кому полагался статус, количество детей войны уменьшилось до 48 606 человек. На изготовление удостоверений предполагалось истратить 97,2 тысячи рублей. Законопроект вызвал шквал критики и так и не был принят.

В выборный 2021 год карельские депутаты вновь вспомнили о существовании пожилого электората. В апреле 2021 года в ЗС РК был внесен законопроект «О детях войны в Республике Карелия». В нем предлагается дать специальный статус тем, кто родился в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает в Карелии.

По официальным данным, в Карелии осталось 32 806 человек, подходящих по указанные критерии.

Документ предполагает выдачу гражданам удостоверения о присвоении статуса "дети войны", а для полного счастья еще и соответствующего нагрудного знака. Финансовая составляющая законопроекта - 12 миллионов рублей, то есть по 365 рублей на каждого пенсионера. В пояснительной записке к законопроекту не раскрыты подробные расчеты, но, видимо, речь идет о том, что этих денег хватит, чтобы изготовить удостоверение и значок на грудь.

Учтен и прежний печальный опыт, когда депутаты разозлили многих пенсионеров, предложив им вместо реальной помощи никчемные бумажки. Законопроект «разбавлен» мерами социальной поддержки. Сочиняли их, видимо, в муках. Судя по первоначальному тексту, главной целью авторов проекта было сформулировать все так, чтобы внешне было красиво и многообещающе, а по существу – полнейший ноль.

Детям войны обещают внеочередной прием у врачей. Каким образом? Об этом ни слова. Очевидно, что через портал госуслуг со своим карельским статусом никуда не запишешься в первую очередь. Да и откуда возьмутся номерки к специалистам, хоть в первую, хоть во вторую очередь, если их нет? Понятно, что все останется как есть. Для того чтобы люди почувствовали перемены, нужны врачи, современное медицинское оборудование, лаборатории, просторные поликлиники, а не пустые пожелания.

В законопроекте обещано, что «при необходимости» можно будет получить санаторно-курортное лечение и протезирование в Госпитале для ветеранов войн. Центральное слово здесь «при необходимости», так как эту самую необходимость будут определять, исходя из возможностей госпиталя.

Также в проекте закона предусмотрено «преимущественное право на прием в организации социального обслуживания» и «на внеочередное предоставление такими организациями социальных услуг в форме социального обслуживания на дому». О том, как это преимущественное право будет реализовано и есть ли в нем необходимость, естественно, не сообщается. Многие из тех, кто застал войну ребенком, сегодня имеют инвалидность и без того пользуются разными «преимущественными правами» при посещении учреждений социальной направленности.

"Бесплатное посещение мероприятий, проводимых органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере культуры, искусства, архивного, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры и искусства, в учреждениях культуры, подведомственных указанному органу исполнительной власти Республики Карелия",

- так витиевато в законопроекте сформулирована последняя «благодать», которой хотят осчастливить детей войны.

Надо сказать, что и сегодня у пожилых людей есть возможность бесплатного посещения выставок, местных театральных постановок, кинопоказов. Театры, кинотеатры, выставочные залы, библиотеки часто идут навстречу ветеранским организациям, приглашая пожилых людей бесплатно посетить постановку, концерт, выставку, творческую встречу. Так как в законопроекте не определено, какие конкретно мероприятия и в каких учреждениях можно будет бесплатно посещать, то это смахивает на очередную фикцию. Ведь для того, чтобы подобное положение в законе стало реальностью, необходимо предусмотреть в бюджете деньги, которые будут выделены на компенсацию затрат, связанных с бесплатным посещением тех или иных мероприятий.

Никаких иных мер социальной защиты в законопроекте нет. А те, которые есть, больше похожи на попытку завуалировать звенящую пустоту очередной законотворческой инициативы, в которой реальной заботы о пожилых людях не разглядеть даже через лупу. Как предвыборный ход этот законопроект, наверное, может кого-то ввести в заблуждение. Но разве в этом цель депутатской деятельности?

Какие меры социальной поддержки ждут пожилые люди с тяжелым детством? Об этом рассказала руководитель карельской региональной общественной организации «Союз инвалидов, детей Великой Отечественной войны» Галина Хотеева.

- Мы ждем, что дети войны будут получать ежемесячную доплату к пенсии в фиксированной сумме, вне зависимости от статуса пенсионера и размера его пенсии. Конечно, мы предполагали, что нам предоставят бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, и, хотя бы один раз в два года, бесплатную путевку в санаторий. Это была бы, действительно, реальная поддержка. А внеочередной прием врача – это несерьезно. Как врачи принимали, так и будут принимать. Мы нуждаемся в материальной поддержке, ведь пенсии у большинства детей войны маленькие,

- сказала Хотеева.

Она сообщила, что предложения, связанные с тем, в чем реально нуждаются дети войны, от Союза инвалидов, детей Великой Отечественной войны были неоднократно направлены во всевозможные инстанции, в правительство, в Законодательное собрание РК. Но, похоже, что вместо реальной помощи детям войны предлагают поучаствовать в предвыборном шоу.

Неужели у депутатов нет более ценных предложений, чем пустить 12 миллионов рублей на значки? Ведь существует множество более умных статей расходов.

На эти деньги, к примеру, можно приобрести как минимум шесть квартир для детей-сирот, которые десятилетиями ждут обещанного жилья. Дать шанс на нормальную жизнь шести сиротам, как мне кажется, несравнимо благороднее, чем изготовить 32 тысячи никому не нужных значков. Господа депутаты, может стоит немного подумать?