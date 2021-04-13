Карелиястат хочет использовать студентов для переписи населения

В Карелиястате состоялась рабочая встреча с представителями министерства образования и спорта Карелии, а также с руководителями образовательных организаций Петрозаводска, сообщает сайт правительства республики.

Встретившиеся говорили об участии студентов в переписи населения в качестве переписчиков.

ВРИО руководителя Карелиястата Людмила Король рассказала о целях и задачах предстоящей в Всероссийской переписи населения, а также об обязанностях и условиях труда переписчиков, которых продолжают набирать.

«Ими могут стать не только студенты, но и преподаватели, сотрудники ваших учебных заведений»,

- подчеркнула она.

Чтобы стать переписчиком, необходимо заполнить анкету, размещенную на портале ведомства и прислать ее на указанный адрес.

Фото с сайта правительства республики