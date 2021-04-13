Блокадники поддержали законопроект о детях войны в Карелии

Как сообщил спикер парламента, на рассмотрении депутатов находится базовый проект закона, благодаря которому дети войны получат особый статус и меры поддержки.

«Свой заслуженный статус, который вызывает уважение, есть у вас – блокадников, есть у малолетних узников и ветеранов Великой Отечественной войны, а у детей войны его, к сожалению, пока нет, хотя они также испытали все тяготы военного времени и должны быть отмечены»

- сказал Элиссан Шандалович.

В частности, для новой льготной категории законопроект предусматривает внеочередной прием в государственных учреждениях здравоохранения, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в госпитале для ветеранов войн.

Представители общественной организации согласились, что в республиканском госпитале для ветеранов войн должна оказываться не только стационарная, но и амбулаторно-поликлиническая помощь. Кроме этого, здесь нужно развивать реабилитационное звено, где пациенты смогут восстанавливаться после болезни.

Блокадники поддержали законопроект «О детях войны в Республике Карелия» и попросили парламентария не затягивать с его принятием. По словам Элиссана Шандаловича, депутаты рассмотрят важную социальную инициативу на заседании Законодательного Собрания 15 апреля.