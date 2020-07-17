Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

Сегодня в Петрозаводске задержан председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. Об этом нашему изданию сообщил компетентный источник.

По его словам, карельский следком возбудил уголовное дело по ст.290 ч.6 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Спикер горсовета карельской столицы пока находится в статусе подозреваемого.

Ранее за получение взятки был задержан заместитель председателя Петросовета Валерия Матвеев. Ему уже предъявлено обвинение.