Экипаж ДПС помог семье из Петербурга, попавшей в передрягу в Карелии

Семья из Санкт-Петербурга поблагодарила сотрудников ДПС из Карелии за оказанную на дороге помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В начале июля семья с двумя детьми на машине ехала по трассе «Кола». В Сегежском районе в автомобиле произошла поломка - порвался ремень генератора. Проезжающие мимо машины не останавливались, к тому же в этом месте не было мобильной связи.

К счастью туристов, мимо проезжал экипаж ДПС. Полицейские отбуксировали гостей республики до поворота на Сегежу, где телефон уже ловил. Петербуржцы смогли сделать ремонт.

«Считаем, что экипаж ГИБДД, без преувеличения, буквально спас нас, - говорится в письме. - Просим не оставлять без внимания поступок сотрудников, передать нашу искреннюю благодарность и поощрить их».

В ближайшее время руководство примет решение о поощрении полицейских.